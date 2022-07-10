Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 9 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Константиновке, Красногоровке и Переездном. Еще 23 человека получили ранения", - подчеркнул он.

Выяснить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе пока невозможно.

9 июля россияне накрыли огнем многоэтажку во Временном Яру. Под завалами многоэтажки остается не менее 30 человек. Спасатели получили 6 погибших и 5 раненых.

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