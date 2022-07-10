В Донецкой области россияне за сутки убили трех человек и ранили еще 23
На Донетчине 9 июля оккупанты убили трех человек и ранили 23. Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 9 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Константиновке, Красногоровке и Переездном. Еще 23 человека получили ранения", - подчеркнул он.
Выяснить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе пока невозможно.
- 9 июля россияне накрыли огнем многоэтажку во Временном Яру. Под завалами многоэтажки остается не менее 30 человек. Спасатели получили 6 погибших и 5 раненых.
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