В Донецкой области россияне за сутки убили одного гражданского, найдены тела еще четырех погибших во время оккупации
В Донецкой области 25 октября захватчики убили одного гражданского, ранили 4. Найдено тела 4 погибших во время оккупации
Об этом написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 25 октября россияне убили одного мирного жителя Донбасса - в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации в Дробышево", - отметил он.
Также 25 октября оккупанты ранили четырех гражданских жителей Донбасса.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно выяснить.
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24 октября в Донецкой области оккупанты убили семерых гражданских. Также нашли тела еще троих погибших во время оккупации.
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