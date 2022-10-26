Об этом написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 25 октября россияне убили одного мирного жителя Донбасса - в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации в Дробышево", - отметил он.

Также 25 октября оккупанты ранили четырех гражданских жителей Донбасса.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно выяснить.

24 октября в Донецкой области оккупанты убили семерых гражданских. Также нашли тела еще троих погибших во время оккупации.

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