Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Северске. Еще 1 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

25 июля в Торецке Донецкой области полицейские разоблачили корректировщиков российских авиаударов.

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