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В Донецкой области россияне за сутки убили одного человека, еще одного ранили

27 июля, 2022 среда
08:27
война с Россией

В Донецкой области 26 июля оккупанты убили одного человека, ранили еще одного. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Северске. Еще 1 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

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