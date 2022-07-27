В Донецкой области россияне за сутки убили одного человека, еще одного ранили
В Донецкой области 26 июля оккупанты убили одного человека, ранили еще одного. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Северске. Еще 1 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.
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