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Главная война с Россией Обстрел Россией Временного Яра: количество погибших увеличилось до 34, расчищено около 70% руин

Обстрел Россией Временного Яра: количество погибших увеличилось до 34, расчищено около 70% руин

12 июля, 2022 вторник
08:23
война с Россией

За последние сутки спасатели обнаружили еще 8 погибших под завалами дома во Временном Яру, в том числе тело 9-летнего мальчика

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Отмечается, что во Временном Яру за сутки 11 июля спасатели извлекли из-под завалов еще 8 погибших, в том числе — тело 9-летнего мальчика.

Таким образом, количество погибших возросло до 34 человек. Еще 9 человек удалось спасти из-под руин дома.

По данным Кириленко, по состоянию на 06:30 спасатели ГСЧС расчистили около 70% развалин.

Разбор завалов продолжается.

Кроме того, еще один человек погиб вчера в Марьинке. Двое гражданских в Донецкой области получили ранения.

ОВА также напоминает, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.

  • 11 июля под завалами дома во Временном Яру обнаружили тело ребенка. Тогда число погибших достигло 33 человек.

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