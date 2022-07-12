Обстрел Россией Временного Яра: количество погибших увеличилось до 34, расчищено около 70% руин
За последние сутки спасатели обнаружили еще 8 погибших под завалами дома во Временном Яру, в том числе тело 9-летнего мальчика
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Отмечается, что во Временном Яру за сутки 11 июля спасатели извлекли из-под завалов еще 8 погибших, в том числе — тело 9-летнего мальчика.
Таким образом, количество погибших возросло до 34 человек. Еще 9 человек удалось спасти из-под руин дома.
По данным Кириленко, по состоянию на 06:30 спасатели ГСЧС расчистили около 70% развалин.
Разбор завалов продолжается.
Кроме того, еще один человек погиб вчера в Марьинке. Двое гражданских в Донецкой области получили ранения.
ОВА также напоминает, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.
- 11 июля под завалами дома во Временном Яру обнаружили тело ребенка. Тогда число погибших достигло 33 человек.
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