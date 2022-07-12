Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Отмечается, что во Временном Яру за сутки 11 июля спасатели извлекли из-под завалов еще 8 погибших, в том числе — тело 9-летнего мальчика.

Таким образом, количество погибших возросло до 34 человек. Еще 9 человек удалось спасти из-под руин дома.

По данным Кириленко, по состоянию на 06:30 спасатели ГСЧС расчистили около 70% развалин.

Разбор завалов продолжается.

Кроме того, еще один человек погиб вчера в Марьинке. Двое гражданских в Донецкой области получили ранения.

ОВА также напоминает, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.

11 июля под завалами дома во Временном Яру обнаружили тело ребенка. Тогда число погибших достигло 33 человек.

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