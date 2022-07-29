Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

28 июля РФ 4 раза обстреляла из РСЗО "Ураган" город Бахмут на Донетчине. В результате обстрела три человека погибли, трое травмировались.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb