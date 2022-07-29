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Главная война с Россией В Донецкой области россияне за сутки убили 8 гражданских, еще 19 ранили

В Донецкой области россияне за сутки убили 8 гражданских, еще 19 ранили

29 июля, 2022 пятница
08:52
война с Россией

В Донецкой области 28 июля россияне убили 8 мирных жителей, ранили 19. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

  • 28 июля РФ 4 раза обстреляла из РСЗО "Ураган" город Бахмут на Донетчине. В результате обстрела три человека погибли, трое травмировались.

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