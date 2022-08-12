В Донецкой области россияне за сутки убили 7 мирных жителей, ранили еще 14
В Донецкой области 11 августа оккупанты убили 7 гражданских, еще 14 ранили. Точное количество жертв Мариуполя и Волноваси установить нельзя
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 11 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Курахово, 1 в Марьинке и 1 в Авдеевке. Еще 14 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 11 августа РФ атаковала подразделения ВСУ в Донецкой области, чтобы улучшить тактическое положение понесла потери и отошла.
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