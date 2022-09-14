Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 13 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

С начала полномасштабного вторжения в Украину захватчики убили 844 мирных жителей Донбасса, а ранили еще 2105.

13 сентября в Донецкой области россияне убили 5 гражданских и ранили 10.

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