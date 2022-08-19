В Донецкой области россияне за сутки убили 5 гражданских, ранили еще 10
В Донецкой области 18 августа оккупанты убили 5 гражданских, еще 10 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 18 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке, 1 в Дружбе, 1 в Зеленополье и 1 в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 17 августа в Донецкой области россияне обстреляли 40 домов, предприятие, школу, исправительную колонию, убили трех гражданских, ранили шестерых.
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