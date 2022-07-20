В Донецкой области россияне за сутки убили 5 гражданских и ранили еще 16

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

"За 19 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Краснополье, 1 в Краматорске, 1 в Соледаре и 1 в Авдеевке. Еще 16 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точно количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

19 июля спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко заявила, что на Донетчине вся линия разграничения от Угледара до Северска является полем боя.

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