В Донецкой области россияне за сутки убили 5 гражданских и ранили еще 16
В Донецкой области 19 июля россияне убили 5 мирных жителей, ранили 16. Число погибших в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
"За 19 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Краснополье, 1 в Краматорске, 1 в Соледаре и 1 в Авдеевке. Еще 16 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точно количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 19 июля спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко заявила, что на Донетчине вся линия разграничения от Угледара до Северска является полем боя.
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