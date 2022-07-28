Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 27 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса - 2 в Авдеевке, 1 в Нью-Йорке, 1 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 8 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

26 - 27 июля в Донецкой области кафиры обстреляли дома, гостиницу и коксохимический завод, есть погибшие и раненые мирные жители.

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