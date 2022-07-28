В Донецкой области россияне за сутки убили 5 гражданских, еще 8 ранили
На Донетчине 27 июля оккупанты убили 5 гражданских, ранили еще 8. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 27 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса - 2 в Авдеевке, 1 в Нью-Йорке, 1 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 8 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.
- 26 - 27 июля в Донецкой области кафиры обстреляли дома, гостиницу и коксохимический завод, есть погибшие и раненые мирные жители.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.92
Покупка 38.92Продажа 39.95
-
EUR
Покупка 39.17Продажа 40.48
- Актуальное
- Важное