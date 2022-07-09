В Донецкой области россияне за сутки убили 5 человек, еще 8 ранили
В Донецкой области 8 июля россияне убили 5 жителей Северска и Семигорья и еще 8 гражданских ранили
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
"За 8 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 4 в Северске и 1 в Семигорье. Еще 8 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.
- 8 июля российские оккупанты предприняли попытку установить контроль над Углегорской ТЭС в Донецкой области, однако были откинуты украинскими военными на предыдущие позиции.
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