Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

"За 8 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 4 в Северске и 1 в Семигорье. Еще 8 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

8 июля российские оккупанты предприняли попытку установить контроль над Углегорской ТЭС в Донецкой области, однако были откинуты украинскими военными на предыдущие позиции.

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