В Донецкой области россияне за сутки убили 4 мирных жителей, ранили 6
В Донецкой области 30 сентября оккупанты убили 4 гражданских, еще 6 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе установить нельзя
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"За 30 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: 2 в Максимильяновке, 1 в Бахмуте и 1 в Святогорске. Еще 6 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 29 сентября в Донецкой области россияне убили 8 гражданских, ранили еще 17.
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