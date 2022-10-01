Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"За 30 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: 2 в Максимильяновке, 1 в Бахмуте и 1 в Святогорске. Еще 6 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

29 сентября в Донецкой области россияне убили 8 гражданских, ранили еще 17.

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