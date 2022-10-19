В Донецкой области россияне за сутки убили 4 гражданских, найдены тела еще 8 погибших во время оккупации
В Донецкой области 18 октября захватчики убили 4 гражданских, ранили 12. Найдено тела еще 8 погибших во время российской оккупации
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 18 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации", - подчеркнул он.
Кроме того, 18 октября россияне ранили 12 мирных жителей Донбасса.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 18 октября в деоккупированном Лимане Донецкой области полицейские эксгумировали тела пятерых детей, погибших в результате российских обстрелов.
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