В Донецкой области россияне за сутки убили 4 гражданских, найдены тела еще 5 погибших во время оккупации
В Донецкой области 27 октября захватчики убили 4 гражданских, еще 9 ранили. Найдены тела 5 погибших во время оккупации
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 27 октября стало известно о четырех мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: троих в Бахмуте и одного в Святогорске. Кроме того, правоохранители обнаружили тела пяти гражданских, погибших во время оккупации, - в Шандриголовом", - подчеркнул он.
Также россияне за сутки ранили девять человек.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.
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