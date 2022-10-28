Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 27 октября стало известно о четырех мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: троих в Бахмуте и одного в Святогорске. Кроме того, правоохранители обнаружили тела пяти гражданских, погибших во время оккупации, - в Шандриголовом", - подчеркнул он.

Также россияне за сутки ранили девять человек.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.

26 октября в Донецкой области российские захватчики убили трех жителей Бахмута, еще двух гражданских ранили.

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