В Донецкой области россияне за сутки убили 4 гражданских, еще 7 ранили
В Донецкой области 2 августа россияне убили 4 мирных жителей и ранили 7. Число жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"За 2 августа россияне убили 4 мирных жителей Донетчины - в Красногоровке. Еще 7 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- По состоянию на утро 3 августа ВСУ отразили наступление оккупантов в Донецкой области, продолжаются бои в направлении Бахмута и Соледара.
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