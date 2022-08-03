Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"За 2 августа россияне убили 4 мирных жителей Донетчины - в Красногоровке. Еще 7 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

По состоянию на утро 3 августа ВСУ отразили наступление оккупантов в Донецкой области, продолжаются бои в направлении Бахмута и Соледара.

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