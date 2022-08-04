В Донецкой области россияне за сутки убили 3 гражданских, еще 5 получили ранения
В Донецкой области 3 августа россияне убили 3 мирных жителей, еще 5 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 3 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще 5 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 3 августа глава Славянского городского ВА Вадим Лях заявил , что эвакуация из Донбасса пока еще добровольная, однако увеличится с наступлением холодов.
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