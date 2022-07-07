Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме.

"В Донецкой области полиция задокументировала 28 вражеских ударов в 16 населенных пунктах. Россияне расстреляли население ракетами ЗРК "С-300", РЗСВ (реактивных систем залпового огня, - ред.) "Ураган", "Град", артиллерией и танками", - за в министерстве.

Под обстрелами оккупантов оказались города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Желанне, села Веселая Долина, Калиново, Карловка, Карповка, Клещиевка, Кодема, Ласточкино, Максимилиановка, Нетайлово, Первомайское, Соловьево.

"Разрушения получили 47 гражданских объектов: 27 жилых домов, из них 4 многоквартирных, школа, детский сад, техникум, колледж, больница, центр предоставления соцуслуг, админздание, трансформатор, поля с пшеницей", - подчеркнули в МВД.

Полиция и СБУ начала уголовное производство по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.