В Донецкой области россияне за сутки разрушили 47 объектов, в том числе 27 жилых домов
В Донецкой области 6 июля оккупанты разрушили 47 объектов, в том числе 27 домов, школу, детсад, больницу, админздание, техникум и колледж
Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме.
"В Донецкой области полиция задокументировала 28 вражеских ударов в 16 населенных пунктах. Россияне расстреляли население ракетами ЗРК "С-300", РЗСВ (реактивных систем залпового огня, - ред.) "Ураган", "Град", артиллерией и танками", - за в министерстве.
Под обстрелами оккупантов оказались города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Желанне, села Веселая Долина, Калиново, Карловка, Карповка, Клещиевка, Кодема, Ласточкино, Максимилиановка, Нетайлово, Первомайское, Соловьево.
"Разрушения получили 47 гражданских объектов: 27 жилых домов, из них 4 многоквартирных, школа, детский сад, техникум, колледж, больница, центр предоставления соцуслуг, админздание, трансформатор, поля с пшеницей", - подчеркнули в МВД.
Полиция и СБУ начала уголовное производство по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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