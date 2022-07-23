В Донецкой области россияне за сутки ранили 9 гражданских
В Донецкой области 22 июля россияне ранили 9 мирных жителей. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 22 июля россияне ранили 9 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Славянске, 2 в Ласточкино, 1 в Новомихайловке и 1 в Северске", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.
- 22 июля в Донецкой области россияне обстреляли кассетными боеприпасами жилые кварталы Славянска.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное