Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 22 июля россияне ранили 9 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Славянске, 2 в Ласточкино, 1 в Новомихайловке и 1 в Северске", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.

22 июля в Донецкой области россияне обстреляли кассетными боеприпасами жилые кварталы Славянска.

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