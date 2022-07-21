Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"Две школы разрушили сегодня российские оккупанты – в Краматорске и Константиновке.

Кроме того, этой ночью была обстреляна промышленная часть Краматорска - предприятия СКМЗ (Старокраматорский машиностроительный завод, - ред.) и НКМЗ (Новокраматорский машиностроительный завод, - ред.)", - отметил он.

В Бахмуте россияне в очередной раз обстреляли центр города. В Торецке российская ракета прилетела во двор частного дома, однако не разорвалась. Оккупанты обстреляли кассетным боеприпасом Ивановку Черкасской громады и повредили частный дом.

"Россия целенаправленно разрушает наши города и поселки. Не подвергайте себя опасности - эвакуируйтесь", - призвал Павел Кириленко.

Он добавил в телеграме, что в течение 20 июля оккупанты убили одного гражданского в Донецкой области – в Константиновке. Еще 5 мирных жителей получили ранения.

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

20 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия с потерями отступила от Григорьевки и Спорного в Донецкой области.

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