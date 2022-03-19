В Донецкой области россияне за сутки обстреляли по меньшей мере 37 гражданских объектов и убили десятки жителей, - МВД
19 марта в Донецкой области в результате российских обстрелов повреждено по меньшей мере 37 гражданских объектов, десятки мирных жителей погибли и получили ранения
Об этом сообщили в МВД .
"За минувшие сутки обстрелам со стороны россиян подверглись восемь населенных пунктов. Повреждены по меньшей мере 37 жилых домов и объектов инфраструктуры", - отметили правоохранители.
В результате российских обстрелов - десятки погибших и раненых гражданских жителей. В частности, пострадали дети.
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