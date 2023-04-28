Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

В Новоукраинке захватчики попали в два дома, амбулаторию и магазин.

Также продолжались единичные обстрелы Авдеевки. Под утро враг совершил массированный артобстрел Кураховской громады, повредив объект инфраструктуры.

На Горловском направлении захватчики повредили две многоэтажки и разрушили дом. Константиновку дважды обстреляли ракетами, в результате чего один человек ранен. Также повреждены детсад, три медучреждения, шесть частных домов и шесть многоэтажных. Еще два дома пострадали в Иванополье.

В Часовоярской, Торецкой и Соледарской громадах были единичные обстрелы.