В Донецкой области россияне за сутки обстреляли дома, медучреждения и магазин и ранили человека
В Донецкой области 27 апреля россияне обстреляли около 20 домов, магазин, медучреждения, объект инфраструктуры и ранили человека
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
В Новоукраинке захватчики попали в два дома, амбулаторию и магазин.
Также продолжались единичные обстрелы Авдеевки. Под утро враг совершил массированный артобстрел Кураховской громады, повредив объект инфраструктуры.
На Горловском направлении захватчики повредили две многоэтажки и разрушили дом. Константиновку дважды обстреляли ракетами, в результате чего один человек ранен. Также повреждены детсад, три медучреждения, шесть частных домов и шесть многоэтажных. Еще два дома пострадали в Иванополье.
В Часовоярской, Торецкой и Соледарской громадах были единичные обстрелы.
- 26 апреля в Донецкой области россияне убили трех человек , ранили четырех, обстреляли школу, инфраструктурный объект и 42 дома.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное