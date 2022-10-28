Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .

"В ходе "плановой перегруппировки" в Донецкой области оккупанты потеряли свои документы. Не знаем, живы ли эти Ваньки, но найденные материалы мы передали правоохранителям, которые собирают доказательства преступлений РФ в Украине", - подчеркнули пограничники.

24 октября в освобожденном Изюме полицейские обнаружили 13 мешков секретной документации оккупантов.

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