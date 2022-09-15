В Донецкой области россияне в течение суток убили двух мирных жителей и ранили еще 13
В Донецкой области 14 сентября оккупанты убили двух гражданских, еще 13 ранили. Число жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"За 14 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области - в Долине. Еще 13 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - подчеркнул он.
В частности, в Бахмуте ранения получили 7 человек, в Курдюмовке – 2. По одному пострадавшему зафиксировали в Красногоровке, Мирнограде, Николаевке и Пречистовке.
Всего за время полномасштабной войны россияне убили 846 жителей Донетчины и ранили еще 2118.
- 14 сентября, несмотря на контрнаступление ВСУ на восточном фронте, российские войска продолжили наземные атаки по всей Донетчине.
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