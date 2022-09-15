Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"За 14 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области - в Долине. Еще 13 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - подчеркнул он.

В частности, в Бахмуте ранения получили 7 человек, в Курдюмовке – 2. По одному пострадавшему зафиксировали в Красногоровке, Мирнограде, Николаевке и Пречистовке.

Всего за время полномасштабной войны россияне убили 846 жителей Донетчины и ранили еще 2118.

14 сентября, несмотря на контрнаступление ВСУ на восточном фронте, российские войска продолжили наземные атаки по всей Донетчине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb