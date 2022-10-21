Об этом рассказал глава ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Новоселовке и 2 в Лимане", - отметил он.

Кроме того, один человек получил ранение в результате вражеских обстрелов.

Точное количество жертв в Мариуполе невозможно установить.

19 октября россияне убили одного мирного жителя Донетчины, еще 5 ранили. Также были обнаружены тела 12 погибших во время оккупации.

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