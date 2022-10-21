В Донецкой области россияне в течение суток убили двух гражданских, найдены еще 9 погибших во время оккупации
В Донецкой области 20 октября захватчики убили двоих гражданских, одного ранили. Найдены тела еще 9 погибших во время оккупации
Об этом рассказал глава ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Новоселовке и 2 в Лимане", - отметил он.
Кроме того, один человек получил ранение в результате вражеских обстрелов.
Точное количество жертв в Мариуполе невозможно установить.
- 19 октября россияне убили одного мирного жителя Донетчины, еще 5 ранили. Также были обнаружены тела 12 погибших во время оккупации.
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