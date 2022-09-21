В Донецкой области россияне в течение суток убили 6 гражданских, еще 20 ранили
В Донецкой области 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей, ранили 20. Точное количество в Мариуполе и Волновахе установить нельзя
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте, 1 в Торецке, 1 в Дружбе, 1 в Георгиевке и 1 в Великой Новоселке. Еще 20 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- По состоянию на утро 21 сентября российские оккупанты продолжили попытки оккупировать Донецкую область.
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