Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте, 1 в Торецке, 1 в Дружбе, 1 в Георгиевке и 1 в Великой Новоселке. Еще 20 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

По состоянию на утро 21 сентября российские оккупанты продолжили попытки оккупировать Донецкую область.

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