Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 21 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово, 1 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Карловке. Еще 12 человек получили ранения", - подчеркнул чиновник.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.

20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса, ранили еще 20. Точное количество в Мариуполе и Волновахе установить нельзя.

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