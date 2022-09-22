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В Донецкой области россияне в течение суток убили 5 мирных жителей, ранили еще 12

22 сентября, 2022 четверг
08:54
война с Россией Павел Кириленко

В Донецкой области 21 сентября оккупанты убили 5 гражданских, еще 12 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 21 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово, 1 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Карловке. Еще 12 человек получили ранения", - подчеркнул чиновник.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.

  • 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса, ранили еще 20. Точное количество в Мариуполе и Волновахе установить нельзя.

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