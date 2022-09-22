В Донецкой области россияне в течение суток убили 5 мирных жителей, ранили еще 12
В Донецкой области 21 сентября оккупанты убили 5 гражданских, еще 12 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 21 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово, 1 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Карловке. Еще 12 человек получили ранения", - подчеркнул чиновник.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.
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