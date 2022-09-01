Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 31 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: в Раздольном, Северном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске. Еще 12 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - подчеркнул он.

С начала полномасштабной войны оккупанты убили 786 мирных жителей Донбасса и ранили в 1998 (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

30 августа в Донецкой области россияне обстреляли 47 гражданских объектов, в том числе 29 домов, дворец спорта, убили 4 гражданских, ранили еще двоих.

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