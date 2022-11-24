В Донецкой области россияне уничтожили ракетой детский сад "Мир"

Об этом информирует в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"Очередной ракетный удар нанесли россияне по Донетчине - на этот раз по Торецку", - пишет Кириленко.

Сообщается, что вражеские ракеты полностью уничтожили детсад "Мир".

"Этот удар не только циничный, но и символический - россияне уничтожают мир повсюду, куда могут дотянуться", - подчеркнул глава области.

С начала полномасштабной войны на территории Донецкой области рашисты разрушили и повредили 682 учебных заведения. В том числе 283 детских сада и 298 школ.

"Это красноречиво свидетельствует о том, что на нас напало государство-террорист", - заметил Кириленко.

Начальник ОВА призвал жителей области, "особенно – прифронтовых территорий" эвакуироваться в безопасные регионы: "Сохраните свою жизнь и жизнь своих детей – это сейчас самое важное".

Ночью, 23 ноября, российские войска обстреляли Вольнянск в Запорожской области. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы.

На Донетчине в течение суток, 22 ноября, оккупационные войска причинили разрушения админзданию и двум многоэтажкам, повреждены и частные дома, есть погибший и раненые.

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