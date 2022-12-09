В Донецкой области россияне убили пять мирных жителей, еще двое - ранены

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"За 8 декабря стало известно о 5 мирных жителях Донбасса, убитых россиянами", - пишет Кириленко

В частности, в Бахмуте рашисты убили три человека. В городе Торецке и селе Нетайлово еще по одному мирному жителю погибло от рук кафиров.

Также в Торецке два человека получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территории Донецкой области погибли по меньшей мере 1251 мирный житель и еще 2711 украинцев - получили ранения.

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Информацию о точном количестве жертв во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", – добавил Кириленко.

4 декабря россияне ранили двух гражданских в Донецкой области - в населенных пунктах Алексеевка и Желание Второе.

В результате российских обстрелов 5 декабря пострадали девять жителей в четырех населенных пунктах Донбасса.

6 декабря враг ударил по Краматорску 4 ракетами : повреждены 39 жилых домов и школа вблизи города.

А 7 декабря оккупанты в Донецкой области убили 9 местных жителей, еще 15 человек получили ранения.

Также россияне обстреляли точку выдачи гуманитарки в Донецкой области, по меньшей мере три человека получили ранения.

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