В Донецкой области россияне убили пять мирных жителей, еще двое - ранены
За вчера, 8 декабря, в результате действий российских захватчиков погибли пять гражданских украинцев в Донецкой области, еще двое - получили ранения
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"За 8 декабря стало известно о 5 мирных жителях Донбасса, убитых россиянами", - пишет Кириленко
В частности, в Бахмуте рашисты убили три человека. В городе Торецке и селе Нетайлово еще по одному мирному жителю погибло от рук кафиров.
Также в Торецке два человека получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территории Донецкой области погибли по меньшей мере 1251 мирный житель и еще 2711 украинцев - получили ранения.
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Информацию о точном количестве жертв во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", – добавил Кириленко.
- 4 декабря россияне ранили двух гражданских в Донецкой области - в населенных пунктах Алексеевка и Желание Второе.
- В результате российских обстрелов 5 декабря пострадали девять жителей в четырех населенных пунктах Донбасса.
- 6 декабря враг ударил по Краматорску 4 ракетами : повреждены 39 жилых домов и школа вблизи города.
- А 7 декабря оккупанты в Донецкой области убили 9 местных жителей, еще 15 человек получили ранения.
- Также россияне обстреляли точку выдачи гуманитарки в Донецкой области, по меньшей мере три человека получили ранения.
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