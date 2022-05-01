В Донецкой области россияне убили еще 4 гражданских, 9 человек получили ранения, - председатель ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



"За 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донецкой области, среди которых 4 ребенка: 3 в Доброполье и 1 в Дробышево.

Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области. Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 погибших в Мариуполе", - говорится в сообщении.



Глава Донецкой ОВА также отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе - до сих пор невозможно уточнить.





Напомним, ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области: в реку свалился российский поезд с грузовыми вагонами

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