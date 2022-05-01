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Главная война с Россией В Донецкой области россияне убили еще 4 гражданских, 9 человек получили ранения, - председатель ОВА

В Донецкой области россияне убили еще 4 гражданских, 9 человек получили ранения, - председатель ОВА

1 мая, 2022 воскресенье
03:29
война с Россией

За сутки 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донецкой области, 4 - убиты

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донецкой области, среди которых 4 ребенка: 3 в Доброполье и 1 в Дробышево.
Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области. Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 погибших в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОВА также отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе - до сих пор невозможно уточнить.

  • Напомним, ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области: в реку свалился российский поезд с грузовыми вагонами

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русская агрессия
Донетчина
война
Павел Кирилленко
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