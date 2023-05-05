Об этом информирует начальник ОВА Павел Кириленко .

За 4 мая россияне убили двух человек в Донецкой области. Один мирный житель погиб в Бахмуте.

В поселке Нью-Йорк Бахмутского района убит украинец, трое ранены.

Также в селе Николаевка Краматорского района и городе Торецк Бахмутского района по одному раненому.

Всего в Донецкой области от рук российской армии погибло не менее 1491 человека, 3474 человека получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - подчеркнул глава области.