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В Донецкой области россияне убили двух мирных жителей, пятеро ранены

5 мая, 2023 пятница
09:20
Война с Россией

За минувшие сутки, 4 мая, в результате действий российских военных погибли два мирных жителя Донецкой области, пятеро ранены

Об этом информирует начальник ОВА Павел Кириленко .

За 4 мая россияне убили двух человек в Донецкой области. Один мирный житель погиб в Бахмуте.

В поселке Нью-Йорк Бахмутского района убит украинец, трое ранены.

Также в селе Николаевка Краматорского района и городе Торецк Бахмутского района по одному раненому.

Всего в Донецкой области от рук российской армии погибло не менее 1491 человека, 3474 человека получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - подчеркнул глава области.

  • Оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Украину в ночь на 4 мая.
  • В ночь на 4 мая российские оккупанты ударили по теплоэлектростанции в Донецкой области. Известно, что обесточенными по состоянию на утро остаются две шахты в Торецке.
Мариуполь
Донетчина
Бахмут
Волноваха
воєнні злочини Росії
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