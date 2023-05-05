В Донецкой области россияне убили двух мирных жителей, пятеро ранены
За минувшие сутки, 4 мая, в результате действий российских военных погибли два мирных жителя Донецкой области, пятеро ранены
Об этом информирует начальник ОВА Павел Кириленко .
За 4 мая россияне убили двух человек в Донецкой области. Один мирный житель погиб в Бахмуте.
В поселке Нью-Йорк Бахмутского района убит украинец, трое ранены.
Также в селе Николаевка Краматорского района и городе Торецк Бахмутского района по одному раненому.
Всего в Донецкой области от рук российской армии погибло не менее 1491 человека, 3474 человека получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - подчеркнул глава области.
- Оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Украину в ночь на 4 мая.
- В ночь на 4 мая российские оккупанты ударили по теплоэлектростанции в Донецкой области. Известно, что обесточенными по состоянию на утро остаются две шахты в Торецке.
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