Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 16 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.

15 августа в Донецкой области россияне убили одного мирного жителя в Константиновке, еще два человека получили ранения.

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