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В Донецкой области россияне убили двух мирных жителей и ранили еще 7

17 августа, 2022 среда
09:05
война с Россией

В Донецкой области 16 августа россияне убили двух гражданских, еще 7 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 16 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.

  • 15 августа в Донецкой области россияне убили одного мирного жителя в Константиновке, еще два человека получили ранения.

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