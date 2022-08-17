В Донецкой области россияне убили двух мирных жителей и ранили еще 7
В Донецкой области 16 августа россияне убили двух гражданских, еще 7 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 16 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.
- 15 августа в Донецкой области россияне убили одного мирного жителя в Константиновке, еще два человека получили ранения.
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