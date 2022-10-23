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В Донецкой области россияне убили двух мирных жителей и ранили девять, - ОВА

23 октября, 2022 воскресенье
09:07
война с Россией

За 22 октября стало известно о двух мирных жителях Донбасса, убитых россиянами: в Клещиевке и Торском

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 22 октября стало известно о 2 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: в Клищиевке и Торском. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации: 2 в Диброве и 2 в Озерном. Еще 9 человек за вчера получили ранения", – написал Кириленко.

Также он добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

  • Напомним, россияне убили 430 детей и ранили 818 за время полномасштабной войны против Украины. Также они повредили 2663 учебных заведения

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