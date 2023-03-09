В Донецкой области россияне убили двух мирных жителей, четверо ранены

Об этом сообщила Донецкая ОВА в телеграмме.

"За 8 марта стало известно о 2 жителях Донбасса, убитых россиянами, — в Бахмуте и Авдеевке. Еще 4 человека в области получили ранения", — отметили в администрации.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.