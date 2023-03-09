В Донецкой области россияне убили двух мирных жителей, четверо ранены
В течение суток 8 марта от действий российских захватчиков погибли двое жителей Донбасса, еще четыре человека получили ранения
Об этом сообщила Донецкая ОВА в телеграмме.
"За 8 марта стало известно о 2 жителях Донбасса, убитых россиянами, — в Бахмуте и Авдеевке. Еще 4 человека в области получили ранения", — отметили в администрации.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Напомним, РФ в дальнейшем из артиллерии обстреливает Днепропетровщину: 40 снарядов атаковали Никополь и Красногригорьевскую общину; погиб мужчина, женщина и парень получили ранения.
- В среду 8 марта российские войска били по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов погиб человек, трое получили ранения.
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