Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 6 июля россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Торецке, 2 в Авдеевке, 1 в Кодеме и 1 в Северске. Еще 2 человека получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество погибших в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

6 июля россияне обстреляли ракетами частный сектор в Торецке на Донетчине. Под завалами одного из домов нашли тела 3 человека .

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