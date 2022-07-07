В Донецкой области россияне убили 7 человек за сутки, еще двоих ранили
В Донецкой области 6 июля оккупанты по меньшей мере убили 7 человек и двоих ранили. Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 6 июля россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Торецке, 2 в Авдеевке, 1 в Кодеме и 1 в Северске. Еще 2 человека получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество погибших в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.
- 6 июля россияне обстреляли ракетами частный сектор в Торецке на Донетчине. Под завалами одного из домов нашли тела 3 человека .
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