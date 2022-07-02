Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 1 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса - в Славянске. Еще 12 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области", - отметил он.

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

29 июня кафиры обстреляли 11 населенных пунктов Донбасса, двух человек убили , восьмерых - ранили.

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