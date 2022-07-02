В Донецкой области россияне убили 4 гражданских в сутки, еще 12 ранили
В Донецкой области 1 июля оккупанты убили минимум 4 мирных жителей, еще 12 ранили. В Бахмуте умер человек, раненный в Луганской области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 1 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса - в Славянске. Еще 12 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области", - отметил он.
Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 29 июня кафиры обстреляли 11 населенных пунктов Донбасса, двух человек убили , восьмерых - ранили.
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