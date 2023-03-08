В Донецкой области россияне столкнулись с дефицитом коллаборантов, - Центр нацсопротивления
Во временно оккупированной части Донецкой области россиянам не хватает коллаборантов, чтобы наполнить фейковые административные органы
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированной территории Донетчины не хватает коллаборантов, которые готовы идти работать в карательные структуры россиян. В частности, речь идет о так называемой полиции, прокуратуре и других структурах, которые должны помочь наладить административно-полицейский режим. После обострения гуманитарного кризиса и массовой мобилизации мужчин, местное население окончательно перестало верить пропаганде оккупантов о "русском мире", - пишет Центр нацсопротивления.
По информации ЦНС, ситуация на временно оккупированных территориях выходит из-под контроля россиян. Захватчики вынуждены приглашать в Донецкую область работников ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры с территории России.
"Для них уже готовят жилищный фонд, фактически отжимая квартиры у местных, для расселения своих работников. Командировки будут проходить на ротационной основе, а работники будут получать премии и даже статус участников "СВО". Такие решения приняты для того, чтобы хоть как-то заманить кадровых работников командировок на ВОТ Украины. Эта ситуация становится очередным доказательством общей фиктивности поддержки россиян на временно оккупированных территориях", - говорится в материале.
- С августа 2022 года, то есть через 7 месяцев, из Донбасса в пределах организованной правительством эвакуации в безопасные регионы переместились почти 50 тысяч граждан.
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