В Донецкой области россияне столкнулись с дефицитом коллаборантов, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированной территории Донетчины не хватает коллаборантов, которые готовы идти работать в карательные структуры россиян. В частности, речь идет о так называемой полиции, прокуратуре и других структурах, которые должны помочь наладить административно-полицейский режим. После обострения гуманитарного кризиса и массовой мобилизации мужчин, местное население окончательно перестало верить пропаганде оккупантов о "русском мире", - пишет Центр нацсопротивления.

По информации ЦНС, ситуация на временно оккупированных территориях выходит из-под контроля россиян. Захватчики вынуждены приглашать в Донецкую область работников ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры с территории России.

"Для них уже готовят жилищный фонд, фактически отжимая квартиры у местных, для расселения своих работников. Командировки будут проходить на ротационной основе, а работники будут получать премии и даже статус участников "СВО". Такие решения приняты для того, чтобы хоть как-то заманить кадровых работников командировок на ВОТ Украины. Эта ситуация становится очередным доказательством общей фиктивности поддержки россиян на временно оккупированных территориях", - говорится в материале.