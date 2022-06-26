Об этом сообщило МВД в телеграмме .

"15 вражеских ударов задокументировала полиция Донетчины в сутки. Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов: города Авдеевка, Славянск, Торецк, Константиновка, пгт Нью-Йорк, села Первомайское и Маяки. Есть убитые и раненые мирные жители", - отметили в министерстве.

Россияне применили крылатые ракеты, "грады", "ураганы", артиллерию и танки. Разрушены 14 гражданских объектов: 9 жилых домов, две школы, предприятие, электросети.

Полиция изъяла доказательства военных преступлений России. Возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

25 июня россияне убили троих гражданских в Донецкой области, еще два человека ранены.

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