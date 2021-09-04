В Донецкой области россияне ранили защитника Украины неподалеку от Старогнатовки

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке, передает Еспресо.TV .



Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.



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Как следствие, "один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение".



"После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - отмечает пресс-служба ООС.





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