В Донецкой области россияне ранили защитника Украины неподалеку от Старогнатовки
По состоянию на 7:00, 4 сентября 2021 года, зафиксирован обстрел позиций украинских сил в направлении Старогнатовки, что вблизи Волновахи
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке, передает Еспресо.TV .
Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
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Как следствие, "один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение".
"После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - отмечает пресс-служба ООС.
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