В Донецкой области россияне ранили двух спасателей, которые тушили пожар. Их госпитализировали
Во время ликвидации пожара в результате повторного вражеского обстрела были ранены двое спасателей
Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что 14 августа в 18:06 произошел повторный обстрел города Белицкое Донецкой области. В результате получили ранения спасатели 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ Юрий Фесун и Юрий Минаков, которые именно тушили пожар кровли складского здания, возникшего в результате предварительных российских обстрелов.
Как передает ГСЧС, ночью Юрия Минакова на реанимобили доставили в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечников. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.
Его коллега Юрий Фесун в удовлетворительном состоянии. В настоящее время он находится в травматологическом отделении больницы интенсивного лечения города Доброполье, Покровского района.
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