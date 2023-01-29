В Донецкой области россияне принудительно паспортизируют работников государственных и коммунальных предприятий
На временно оккупированных территориях Донбасса российские террористы практикуют принудительную паспортизацию среди работников государственных и коммунальных предприятий
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Всем работникам было доложено, что до 1 марта они должны получить российский паспорт. В противном случае их уволят. При этом рабочие должны не только получить паспорт врага для сохранения рабочего места, но и написать заявление об отказе от украинского гражданства. Последнее показательно, ведь в РФ разрешено двойное гражданство. То есть отказ от гражданства россиянам нужен именно для пропагандистской цели и чтобы "подкрепить" свои права на регион, изменив его демографический состав", - пишут в ЦНС.
Российский враг активно производит мобилизацию на временно оккупированных территориях, поэтому гражданство РФ является основанием для отправки на фронт.
Центр национального сопротивления призывает не сотрудничать с врагом и по возможности покинуть регион.
- В ночь с 28 на 29 января украинская артиллерия нанесла удачный удар по вокзалу в оккупированном Иловайске, когда российские террористы разгружали там свою технику.
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