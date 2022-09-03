В Донецкой области россияне применили против защитников Украины ядовитое вещество. Предварительно это может быть хлорпикрин, - боец батальона "Свобода" Рубан
Артем Рубан, боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины из Донбасса, отметил, что враг от бессилия применяет подобные методы, потому что не может ничего сделать
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Сегодня, 3 сентября, противник ударил газом по позициям наших собратьев. Сейчас уточняется и изучается это вещество. По предварительному анализу 85%, что это был хлорпикрин (пары хлорпикрина имеют сильную слезоточивую, а в высоких концентрациях — удушающее и общеядовито действие. Хлорпикрин применялся еще во время Первой мировой войны как боевое ядовитое вещество - ред.), потому что симптоматика у ребят совпадает с подтверждением именно этого вещества", - отметил боец батальона "Свобода".
Артем Рубан заметил, что от бессилия враг применяет подобные методы, потому что не может ничего сделать, хотя и пробовал штурмовать, но наши ребята достойно отразили вражескую атаку.
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