В Донецкой области россияне применили против защитников Украины ядовитое вещество. Предварительно это может быть хлорпикрин, - боец батальона "Свобода" Рубан

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Сегодня, 3 сентября, противник ударил газом по позициям наших собратьев. Сейчас уточняется и изучается это вещество. По предварительному анализу 85%, что это был хлорпикрин (пары хлорпикрина имеют сильную слезоточивую, а в высоких концентрациях — удушающее и общеядовито действие. Хлорпикрин применялся еще во время Первой мировой войны как боевое ядовитое вещество - ред.), потому что симптоматика у ребят совпадает с подтверждением именно этого вещества", - отметил боец батальона "Свобода".



Артем Рубан заметил, что от бессилия враг применяет подобные методы, потому что не может ничего сделать, хотя и пробовал штурмовать, но наши ребята достойно отразили вражескую атаку.

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3 сентября Генштаб ВСУ информировал, что по утрам российские кафиры в Донецкой области не вели активных наступательных действий в большинстве направлений.

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