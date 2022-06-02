Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Россияне готовят очередные обстрелы образовательных заведений в Донецкой области.

Ночью появились массовые сообщения в российских пабликах об "устройстве огневых позиций нацбатальонов» в Донецкой области", - отметил он.

Речь идет о машиностроительном колледже, общеобразовательных школах №10 и №16 Краматорского и машиностроительного лицея в Славянске.

"Будьте бдительны. Примите все меры безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.

По состоянию на 31 мая за время полномасштабной войны кафиры повредили 1909 украинских учебных заведений, 180 из них разрушили полностью.

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