В Донецкой области россияне под видом украинских военных планируют обстрелять два учебных заведения, - Андрющенко
Оккупанты планируют обстрелять учебные заведения Краматорска и Славянска и сделать вид, что там были позиции украинских военных
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Россияне готовят очередные обстрелы образовательных заведений в Донецкой области.
Ночью появились массовые сообщения в российских пабликах об "устройстве огневых позиций нацбатальонов» в Донецкой области", - отметил он.
Речь идет о машиностроительном колледже, общеобразовательных школах №10 и №16 Краматорского и машиностроительного лицея в Славянске.
"Будьте бдительны. Примите все меры безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.
- По состоянию на 31 мая за время полномасштабной войны кафиры повредили 1909 украинских учебных заведений, 180 из них разрушили полностью.
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