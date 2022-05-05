В Донецкой области россияне обстреляли Святогорскую лавру: ранены семь гражданских
В Донецкой области 4 мая оккупанты нанесли авиаудара по Святогорской лавре, где находились переселенцы, в результате этого семеро гражданских получили ранения
Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора.
"По данным следствия, 4 мая 2022 года вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по г. Святогорск Краматорского района. Под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне являющаяся убежищем для беженцев от российской вооруженной агрессии", - говорится в заявлениях.
В результате обстрела лавры повреждено общежитие. По предварительной информации, семеро гражданских получили ранения. Полную информацию о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливают.
Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). На месте происшествия работают следователи и ГСЧС.
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