Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что 22 июля на рассвете в результате российских обстрелов получила повреждение кровля Бахмутского индустриального колледжа. Возник пожар в двух учебных аудиториях на площади 100 м кв.

Спасатели успешно ликвидировали возгорание.

Как передает ГСЧС, погибших и травмированных на месте происшествия нет.

От ГСЧС привлекали 17 человек личного состава и 3 единицы техники.

В четверг, 21 июля, российские оккупанты "искандерами" обстреляли Краматорск, в результате чего были разрушены школа и 85 частных домов. Под завалами школы обнаружили тела трех человек