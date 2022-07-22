В Донецкой области россияне обстреляли Бахмутский индустриальный колледж, пожар ликвидировали
В Бахмуте Донецкой области спасатели тушили пожар, возникший в результате российского обстрела Индустриального колледжа
Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что 22 июля на рассвете в результате российских обстрелов получила повреждение кровля Бахмутского индустриального колледжа. Возник пожар в двух учебных аудиториях на площади 100 м кв.
Спасатели успешно ликвидировали возгорание.
Как передает ГСЧС, погибших и травмированных на месте происшествия нет.
От ГСЧС привлекали 17 человек личного состава и 3 единицы техники.
- В четверг, 21 июля, российские оккупанты "искандерами" обстреляли Краматорск, в результате чего были разрушены школа и 85 частных домов. Под завалами школы обнаружили тела трех человек
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