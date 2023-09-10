В Донецкой области россияне обстреляли авто с волонтерами: погибли граждане Испании и Канады
Россияне обстреляли авто с иностранными волонтерами возле Часова Яра, в результате чего два человека получили тяжелые ранения, погибли граждане Испании и Канады
Об этом сообщила гуманитарная организация Road to Relief , к которой принадлежали погибшие волонтеры.
Отмечается, что обстрел произошел 9 сентября около 10:00 утра. Волонтеры отправились из Славянска в направлении Бахмута, однако попали под перекрестный огонь в пгт Ивановское Бахмутского района Донецкой области. От прямого удара автомобиль опрокинулся и загорелся.
В машине находились немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик, шведский волонтер Йохан Матиас Тир, канадский волонтер Энтони Игнат и волонтер и директор "Road to Relief" Эмма Игуаль, гражданка Испании.
Мавик и Матиас получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, Игнат погиб сразу. Состояние Игуаль не было известно после обстрела, однако сегодня, 10 сентября, министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес подтвердил, что она погибла.
- Американский волонтер Пит Рид был убит в четверг, 2 февраля, в Бахмуте во время оказания помощи мирным жителям – накануне там же были ранены двое норвежцев.
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