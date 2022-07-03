Об этом сообщило МВД Украины в телеграме .

"Донецкая область: полиция документирует последствия обстрелов российской армией 18 населенных пунктов области. За сутки оккупанты нанесли 24 удара по мирному населению. Есть убитые и раненые. Среди пострадавших - маленькие дети, им оказана медицинская помощь. Полиция документирует каждое военное преступление РФ", - отметили в министерстве.

Под российским огнем оказались Краматорск, Доброполье, Константиновка, Бахмут, Славянск, Соледар, Северск, Авдеевка, Красногоровка, пгт Черкасское, села Семигорье, Орловка, Новониколаевка, Крестище, Веселая Долина, Иванковское, Первомайское, Тоненькое.

Оккупанты применяли авиацию, ракеты зенитного ракетного комплекса "С-300", "грады", "ураганы", "смерчи", "Торнадо-С", артиллерию.

"Разрушен 31 гражданский объект - 12 жилых домов, из них четыре многоквартирных, три школы, заводы, электроподстанция, фермерское хозяйство, таможенный пункт, дом культуры и т.д.", - подчеркнули в МВД.

Полиция и СБУ приступили к расследованию по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

2 июля в Доброполье в Донецкой области в результате обстрелов оккупантов по меньшей мере два человека погибли , еще трое ранены, в том числе двое детей.

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