В Донецкой области россияне обстреляли 13 населенных пунктов, убили 10-летнего мальчика и ранили еще одного ребенка, - Нацполиция
25 марта в Донецкой области оккупанты обстреляли по меньшей мере 67 гражданских объектов, убили ребенка и разрушили более 45 частных домов
Об этом сообщила Нацполиция Донбасса .
"За сутки (25 марта, - ред.) обстрелы россиян потерпели 13 населенных пунктов. В результате ударов повреждено по меньшей мере 67 гражданских объектов, среди которых жилые дома, магазин, кафе, админздания", - заявили правоохранители.
В течение 25 марта сильнейшие обстрелы в Донецкой области были в Мариуполе, Марьинке, Красногоровке, Авдеевке, Краматорске, Бахмуте, Покровске, Временном Яру, Екатериновке, Новобахмутовке, Орловке, Максимилианивке, Песках.
Россияне обстреливали мирных жителей из "Градов" и артиллерии. В результате в Максимилиановке погиб 10 летний мальчик. Также кафиры ранили одного ребенка. Кроме того, они нанесли удар по жилому сектору и разрушили более 45 частных домов.
Утром 26 марта идет обстрел Авдеевки.
Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
"Уважаемые граждане, соблюдайте комендантские часы, не выезжайте самостоятельно непроверенными маршрутами - враг расстреливает гражданские авто. Не поднимайте неизвестные предметы и не трогайте неразорванные снаряды. Вызовите пиротехников по телефону 101. Будьте осторожны, в захваченных населенных пунктах. массово распространяет фейки, поэтому доверяйте исключительно официальным источникам информации.
Полиция остается на страже безопасности", - добавили правоохранители.
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