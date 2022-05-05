В Донецкой области россияне обстреляли 12 населенных пунктов за сутки и повредили по меньшей мере 35 гражданских объектов
В Донецкой области 4 мая оккупанты из "градов", "ураганов", танков и "Точкой-У" обстреляли 35 гражданских объектов в 12 населенных пунктах
Об этом идет речь в фейсбуке Нацполиции.
"За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов области. Разрушения получили по меньшей мере 35 гражданских объектов – жилые дома, школа-интернат, коксохимический и химический заводы, объекты жизнеобеспечения и железная дорога", - отметили в сообщении.
Оккупанты обстреляли Мариуполь, Авдеевка, Славянск, Святогорск, Марьинка, Краматорск, Лиман, Часов Яр, Николаевка, Ивановка, Нью-Йорк, Новый Труд. Они открывали огонь из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", танков, тяжелой артиллерии. Также россияне применили крылатые ракеты и "Точку-У".
Правоохранители начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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