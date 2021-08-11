В Донецкой россияне начали сутки артиллерийским обстрелом. Вчерашний раненый скончался в госпитале

Об этом говорится в утреннем возведении ООС.



"По состоянию на 7:00 утра 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Новомихайловка российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.



В то же время в утреннем возведении уточнили, что за минувшие сутки враг совершил обстрелы украинских позиций 16 раз.



В вечерней сводке штаба ООС, опубликованном в 17:40 сообщалось о 4: вблизи Водяного применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра, под Невельского - автоматические станковые гранатометы, автоматы и пулеметы, а также под Марьинка из противотанковых ракетных комплексов.



В утреннем возведении отметили, что под Водяным результате артобстрела боевики разрушили частные домовладения. Потери среди местного населения нет.



Также враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра вблизи поселка Нью-Йорк.



В районе населенного пункта Екатериновка российские оккупанты дважды обстреливали украинские позиции по автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.



Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции наших защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



У Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганское противник применял автоматические станковые гранатометы.



Один из трех ранены 10 августа Военной умер от ран в госпитале.

10 августа в результате российского обстрела на Донбассе ранены трех украинских военных, один из них находится в тяжелом состоянии